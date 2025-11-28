【2026福袋】最大17,000円お得なキャンディ福袋やオリジナルバッグに入ったプレミアム福袋など全7種【PAPABUBBLE/パパブブレ】

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、全7種の「福袋」をラインアップ。12月1日から全国の店舗で予約受付を開始し、12月26日から販売を開始する。

なお、パパブブレ公式サイトでは11月12日から予約を受け付けている。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【PAPABUBBLEの福袋 全7種のラインアップ】

･「福袋プレミアム」

5,000円(6,260円相当)

･「福袋 梅」

1,800円(2,020円相当)

･「福袋 竹」

2,500円(3,520円相当)

･「福袋 松」

3,500円(4,800円相当)

･「グミ福袋」

2,500円(3,820円相当)

･「キャンディ福袋【オンラインストア限定】」

10,000円(27,000円相当)

･「福箱【オンラインストア限定】」

4,000円(6,200円〜7,854円相当)

〈新年を彩る特別仕様の「福袋プレミアム」〉

キルティング素材のオリジナルバッグには、パパブブレの人気キャンディ柄「チェリー」をデザイン。裏地にはフルーツミックスをプリントした生地を使用した。両端にはカラビナを備えており、手持ちの紐を付ければ肩掛けタイプにもできる。

中には、食べ終わった後も楽しめるキャニスター入りキャンディや、正月限定キャンディなど、計6,260円相当の商品を詰め合わせた。

福袋プレミアム キルティングバッグ

裏地にはフルーツミックスをプリント

◆福袋プレミアム

【価格】5,000円

(6,260円相当/500円引きクーポン･キルティングバッグ含めず)

【セット内容】

･正月ミックス×1BAG

･午年ミックス×1BAG

･ランダムミックス×2BAG

･キャニスターフルーツミックス×1瓶

･500円引きクーポン×1枚

･キルティングバッグ×1点

※数量限定。オンラインストアで予約数の上限に達した場合、店頭では販売しない。

福袋プレミアム 5,000円

〈正月の定番、松竹梅の好みで選べる「3種の福袋」〉

パパブブレの人気商品をお得に楽しめる福袋は、キャンディ3袋入りの「梅」、キャンディとグミが入った「竹」、キャンディ･グミ･チョコレートが入った大容量の「松」の全3種。

◆福袋 梅

【価格】1,800円

(2,020円相当/500円引きクーポン含めず)

【セット内容】

･正月ミックス×1BAG

･ランダムミックス×1BAG

･フルーツミックス×1BAG

･500円引きクーポン×1枚

福袋 梅 1,800円

◆福袋 竹

【価格】2,500円

(3,520円相当/500円引きクーポン含めず)

【セット内容】

･正月ミックス×1BAG

･午年ミックス×1BAG

･ランダムミックス×1BAG

･9個入りバブレッツ×1箱

･500円引きクーポン×1枚

福袋 竹 2,500円

◆福袋 松

【価格】3,500円

(4,800円相当/500円引きクーポン含めず)

【セット内容】

･正月ミックス×1BAG

･午年ミックス×1BAG

･ランダムミックス×2BAG

･9個入りバブレッツ×1箱

･ミニミルクロッキーロード×1袋

･500円引きクーポン×1枚

福袋 松 3,500円

〈グミ福袋･キャンディ福袋も〉

お正月限定「お年賀バブレッツ」やハードグミ、酸味が楽しめるアシドグミを詰め合わせた「グミ福袋」と、7gのミニキャンディ袋を150個詰め合わせた「キャンディ福袋」(オンラインストア限定)も用意した。

◆グミ福袋

【価格】2,500円

(3,820円相当/500円引きクーポン含めず)

【セット内容】

･アシドグミ×1袋

･ランダムグミ×1袋

･ハードグミ×1袋

･お年賀バブレッツ×1箱

･500円引きクーポン×1枚

グミ福袋 2,500円

◆キャンディ福袋【オンラインストア限定】

【価格】10,000円(27,000円相当)

【セット内容】

ランダムミニミックス×150袋

キャンディ福袋 ランダムミニミックス

〈オンラインストア限定 オリジナルグッズを詰め合わせた「福箱」〉

耐熱グラスやハンカチ、ポーチなど、日常使いしやすいオリジナルアイテムをランダムに詰め合わせた「福箱」は、オンライン限定で販売する。

◆福箱【オンラインストア限定】

【価格】4,000円

(6,200円〜7,854円相当/500円引きクーポン含めず)

【セット内容】

・ディフューザー耐熱グラス/エコバッグ/ホワイトデーハンドタオル/歯ブラシ/マルチケース/缶ミラー/メッシュポーチの中から4点〜7点

･500円引きクーポン×1枚

福箱【オンラインストア限定】 4,000円

■パパブブレ公式サイト