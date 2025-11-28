¹Åç¡¢1°ÌÊ¿ÀîÏ¡¤ÈÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡Î¾ÂÇ¤Á¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼»Ö¤¹
¡¡¹Åç¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÀçÂæÂç¤ÎÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¡á187¥»¥ó¥Á¡¢93¥¥í¡¢±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬28Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤5ÀéËü±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¡ÖÎ¾ÂÇ¤Á¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡ÊÂÇÎ¨3³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¡Ë¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹â¤¤»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ä¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬ÇØÉé¤¤¡¢¹Åç¤Î¡Ö½ÐÀ¤ÈÖ¹æ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö51¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤¤¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤òÊü¤ÄÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ºÙ¤¯¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÌÌ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë