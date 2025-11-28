【空間の芸術】生け花の“甲子園”出場の高校生“青春を彩る”チャレンジに密着～青春SPARK WEEK～(静岡)
今週は、静岡の高校生が主役になる「青春SPARK WEEK」。静岡の高校生の輝く瞬間をお届けしています。
今回は生け花の“甲子園”と呼ばれる大会に出場した高校生に密着しました。
花の向きや草木の流れ、そして「余白」を生かし自然の美しさや四季折々の風景を立体的に表現する「生け花」。
550年以上前に京都で誕生した「空間の芸術」に青春をかける高校生がいます。御殿場市にある御殿場南高校。
「お願いします」
真剣な表情で花を生ける華道部の生徒たち。2年生の柳田さん、勝又さん、根上さんの 3人は地区予選を勝ち進み全国大会に出場します。
（御殿場南高校 華道部 勝又 ちひろさん･2年）
「自分で作品をつくれるっていうのがすごく楽しいです。(花が)ただ見るものとか、ただ育てるものだけじゃないっていう面を知ることができたのですごく楽しいです」
ハサミ一本で花や草木の魅力を引き出せる「生け花」に魅了されているという3人。全国大会での目標は…。
（御殿場南高校 華道部の3人）
「全国3位を目指します」
3人が出場する全国大会は「花の甲子園」と呼ばれ、華道の家元･池坊が2009年から開催している大会です。御殿場南高校は過去に3回、全国大会に出場しています。3人の1学年上の先輩たちも出場していました。
生徒たちを指導する華道講師の勝又さんは、大会に出場する3人について…。
（華道講師 勝又 富子さん）
「3人ともとっても素直で、言っていることをすぐに吸収してくれるので指導しがいがある子たちですね」
全国大会は、3人がリレー形式で30分以内に一つの作品を仕上げます。はさみを使って花を生ける時間は1人10分で、他の選手は器を押さえたり全体を観てアドバイスをしたりします。
全国大会に向けた練習は9月から始まりました。
大会本番では、どんな花が出てくるかかわからないため、使ったことのない花をすぐに生けることができるよう練習していました。
（華道講師 勝又 富子さん）
「ここの葉っぱだけ切る。ああ～この中心の花をもっと目立たせる」
生け終わったあと講評を受け、作品の写真を撮り家でも練習しているといいます。3人は大会に向け意識していることがあります。
（御殿場南高校 華道部 柳田莉里さん･2年）
「声かけは、とにかくポジティブな褒めるような言葉をかけることを意識しています」
3人で生けるからこそ、それぞれの個性を尊重しながら仕上げることが大事になってきます。
柳田さんは入部してから知った「生け花」の楽しさを、お母さんと共有したいと思い一緒に華道教室に通い始めました。
（御殿場南高校 華道部 柳田莉里さん･2年）
「お母さんとは楽しく…『きょうは何があったよね』とか話しながら自分の好きなように生けられる」
（母 亮子さん）
「運動よりも華道の方が、よく考えてから物事をやるので向いていると思います。楽しく悔いがないようにやってもらえたらなと思います」
そして11月、大会前最後の練習日では、遅くまで話し合う3人の姿が…。
（御殿場南高校 華道部の3人）
「横から見る人がいる方がいいかもね」
「そうだね」
「生け手が下がるタイミングで花器を押さえる人も横に行って」
全国大会に向けた練習を重ね、「3位入賞」を目標にしてきた3人の心境にも変化が…。
（御殿場南高校 華道部 柳田莉里さん･2年）
「今まで自分たちが習ってきたことを本番で出せるように頑張りたいと思います」
こうして迎えた本番当日…。全国大会は、「生け花」発祥の地と言われる京都･六角堂で開かれました。
（全国大会 出場者）
「フラワー。ファイトー」
17回目を迎えた全国大会には、地区大会を勝ちあがった13校が出場しました。
（大会 司会者）
「生けこみスタート」
（全国大会 出場者）
「よろしくお願いします」
今大会のテーマは「命をいかす」。
3人1組でチームワークを発揮しながら花を生けていきます。御殿場南高校の3人は…。
（御殿場南高校 華道部の3人）
「二枚でいかない？」
「二枚でいこう」
「いいよ、いいよ」
練習の時から意識しているポジティブな声かけ。横から1人が全体を見ながら、3人で一つの作品を仕上げていきます。
後輩部員や家族たちも見守る中…。
（大会 司会者）
「3・2・1…終了」
（御殿場南高校 華道部の3人）
「ありがとうございました」
できあがったのは、枝と葉で作ったアーチの中に、菊や色とりどりの花を生け豊かな大地を表現した作品となりました。
審査員には、3分間でその思いを伝えます。
（作品発表･御殿場南高校 華道部の3人）
「私たちは、命をいかすとは植物自身の持っている魅力を引き出し、他の植物と調和させることによって、より美しく、より力強く表現させることだと考えました。これからも私たちの考える命を生かすを大切にし、日々のお稽古に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました」
このほかにも、下から上へと広がっていくダイナミックな作品や葉を使って地元の名所を表現した作品など、参加した13校の個性あふれる作品が出そろいました。
果たして結果は…。
（結果発表）
「優勝。岐阜県立岐阜商業高等学校殿」
岐阜商業高校が史上初の3連覇を達成。選んだ花や生けられたひとつひとつの花に役割が感じられることなどが高く評価されました。
御殿場南高校は、目指していた「3位以内」に入ることはできませんでしたが、審査員からは…。
（池坊青年部 池坊 専宗 代表）
「器を縦に使おうというのはだれが考えましたか？大胆に使ったね」
（御殿場南高校 華道部の3人）
「練習の時点で縦に使ったら面白いんじゃないかって」
（池坊青年部 池坊 専宗 代表）
「縦と横じゃ全然違うから。奥行きも出るので良かったと思います」
指導受ける勝又さんからも…。
（華道講師 勝又 富子さん）
「私的には一番ですから」
（御殿場南高校 華道部の3人）
「やったー」
「一番うれしいです」
全国大会優勝という目標はかないませんでしたが…。
（御殿場南高校 華道部 柳田 莉里さん･2年）
「全力を出し切れたかなって思います。過去一の作品だと思いました」
（御殿場南高校 華道部 勝又 ちひろさん･2年）
「悔いはないです。このメンバーでできる生け花としては一番い
いものができたと思います」
（御殿場南高校 華道部 根上 秋穂さん･2年）
「花の甲子園は終わっちゃったけど、生け花自体が終わっちゃうわけではないし。生け花との向き合い方っていうのは花の甲子園でよりまた感じられたと思うので良かった」
目標には届きませんでしたが、 全力を出し切った3人の表情には、
清々しい「笑顔の花」が咲いていました。