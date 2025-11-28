タレントの辻希美が27日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーとして活動している希空が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。

この日、辻は「改めて…昨日は希空の18歳のお誕生日でした」と切り出し「友達や幼馴染が沢山集まってお祝いをしました」と誕生日会を開いたことを報告。続けて「ケーキはぷにるんずと希空ちゃんネルキャラクターの特大ケーキをオーダーして作ってもらったよ」と説明し、豪華なケーキの写真を公開した。

また「誕生日とデビュー1周年 本当に本当におめでとう」と、インフルエンサーとしてのデビュー1周年も併せて祝福。希空に対し「親バカだけど、パパとママは希空の1番の推し…ファンです」と愛情たっぷりにコメントし「本当にパパとママを親にしてくれた事 パパとママの所に産まれてきてくれた事 心から感謝しています」と感謝を述べた。

最後に「これからも大変な事沢山あるけど一生支えて行くから一緒に乗り越えて頑張って行こうね!!本当にありがとう そして18歳happy birthday」（原文ママ）とメッセージをつづり、ブログを締めくくった。