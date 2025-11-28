宇野昌磨、日常の「Xループ」に大反響「流し見するの、あるあるだよね」

プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が自身のInstagramを更新し、日常の行動パターンに関する疑問を投稿した。宇野は「Twitter開く→流し見てすぐ閉じる→2分後くらいにまた開くっていうのを繰り返してるんですけどこの現象に名前とかあったりします？」と問いかけ、日常的なSNSの使い方についての考察を共有した。



この投稿には多くのファンから反響が寄せられ、「ツイッタートゥループ」といったユニークな名前が提案されたり、「Twitter流し開きセレナーデ」などのアイデアが飛び出すなど、盛り上がりを見せた。また、「Xループシークエンス」や「ダブルTループ」といった名前も提案され、ファン同士の遊び心あふれるやりとりが楽しめる内容となった。