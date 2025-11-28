来週から12月。2025年も食料品の値上げが相次ぎ、1年間で2万品目を超えることがわかりました。そして気になる来年は？

はやいもので来週はもう12月。今年は値上げに次ぐ値上げでしたが、皆さんの印象に残ったのは？

「米は高いと思う」

「全てのものが上がっているような気がして、早くどうにかしてほしい」

帝国データバンクによりますと、今年の値上げはあわせて2万609品目となり、2023年以来2年ぶりに2万品目を超えました。なかでも生活に身近だったのは…

「調味料だったりとか上がってきていると感じている」

実際に「調味料」は6221品目にのぼり、分野別での「最多」でした。材料となる大豆の価格高騰に円安の影響も重なって、前の年に比べて3倍以上に増加。次いで多いのは「酒類・飲料」で、4901品目です。

来年も懐に厳しい日々は続くのでしょうか？実は、現在判明している1月から4月までの値上げは1044品目で「ラッシュ」は小休止の見通しだと言います。

ただ、懸念材料もあります。それは1ドル＝156円台まで再び進んでいる円安。これが原料や容器の価格上昇に響きかねないのです。

帝国データバンクは「価格引き上げの動きが広がる可能性は残っている」と指摘していて、予断を許さない状況が続きそうです。