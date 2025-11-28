メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、サンリオのキャラクター「ハローキティ」との初のアイウェアコレクション「OWNDAYS×Hello Kitty」を発売する。同コレクションは、リボンなどのモチーフがキラリと輝くモデルからハローキティの顔をイメージしたモデルまで、全8種類の“キュン”とするポイントが詰まったラインアップとなっている。親子でお揃いが叶うキッズサイズのモデルも用意。また、オンラインストア限定では、レトロカルチャーを取り入れたY2Kテイストのモデルをはじめとする2型や、限定カラーのブラックも販売している。さらに、同コレクション限定グッズとして、メガネを着用しているハローキティの顔がそのまま再現されたマスコットクリーナーや、ハローキティのデザインを施したキルティング調のソフトケースなども同時発売する。

盛りだくさんの「OWNDAYS×Hello Kitty」コレクションは、11月27日からオンラインストアで先行予約を開始した。全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアで、12月4日に発売する。

これまでOWNDAYSは、様々なサンリオキャラクターズとのコレクションを展開してきた。今回、世界中で愛され続けている「ハローキティ」との待望のコラボレーションが実現。コレクション発売を記念したキャンペーンも盛りだくさんで届ける。

「OWNDAYS×Hello Kitty」では、OWNDAYSが贈る、ハローキティとともに過ごす特別な毎日。ハローキティは、明るくて優しいキャラクターで、たくさんの人に寄り添い、世界中の人々に愛され続けている。その愛らしさを日常に添えて、毎日をちょっと特別にするアイウェアコレクションとなっている。ふと鏡に映る自分を見たときや、誰かと目が合ったときに、思わず心がときめくデザインに仕上げた。キッズサイズも用意しているので、親子でおそろいも楽しめる。ハローキティと共に成長してきた人へ、そして今ハローキティが大好きな人へ、すべての人の日常に心ときめく彩りを添えてくれる。この一本をかければ、あなたの毎日がもっと特別になるはず。ハローキティと一緒にお気に入りの日々を過ごしてみては。



「リボンmodel」

「リボンmodel」は、キラリと輝くリボンがフェミニンなオーバル型フレーム。両テンプルにリボンモチーフをあしらい、左側からはリボン越しにハローキティがチラリと覗く愛らしいデザインに仕上げた。メタル素材でツヤ感があり、身に着けるだけで目元を華やかに演出する。ハローキティの存在が、日常のふとした瞬間にそっとしあわせを運んでくれる一本となっている。キッズサイズも用意しているので、親子でおそろいも楽しめる。



「まったりmodel」

「まったりmodel」は、軽やかな樹脂素材で、ハローキティも思わずまったりしちゃうボストン型フレーム。テンプルにはカントリー・コギャル・モノトーン（オンラインストア限定）をイメージしたカラーごとのプリントを施し、自分の好みに合うフレームを選んで楽しめる。やさしいかけ心地で、おうちでゆったり過ごす時間がもっと愛おしくなる一本となっている。キッズサイズも用意しているので、親子でおそろいも楽しめる。



「フェイスmodel」

「フェイスmodel」は、ハローキティのお顔をイメージした、愛らしいウェリントン型フレーム。フロントから透けるリボンや耳、両端のおひげの凸凹が愛らしく、かけるだけでハローキティのような可愛さを、あなたらしくまとえる特別なデザインとなっている。左テンプルには“Hello Kitty”のロゴ、右テンプルにはハローキティのシルエットをあしらい、横からもキュートに輝く。見るたび可愛いディテールを感じる、ファンにはたまらない一本となっている。



「リボンmini model（キッズサイズ）」

「リボンmini model（キッズサイズ）」は、キラリと輝くリボンがフェミニンなラウンド型キッズフレーム。両テンプルにリボンモチーフをあしらい、左側からはリボン越しにハローキティがチラリと覗く愛らしいデザインに仕上げた。メタル素材でツヤ感があり、身に着けるだけで目元を華やかに演出する。ハローキティの存在が、日常のふとした瞬間にそっとしあわせを運んでくれる一本となっている。大人サイズのテンプルデザインをそのままに、小さな顔にもフィットするサイズで用意した。



「まったりmini model（キッズサイズ）」

「まったりmini model（キッズサイズ）」は、軽やかな樹脂素材で、ハローキティも思わずまったりしちゃうボストン型キッズフレーム。テンプルにはカントリー・コギャル・モノトーン（オンラインストア限定）をイメージしたカラーごとのプリントを施し、自分の好みに合うデザインを選んで楽しめる。やさしいかけ心地で、おうちでゆったり過ごす時間がもっと愛おしくなる一本となっている。大人サイズのデザインをそのままに、小さな顔にもフィットするサイズで用意した。



「おでかけmodel」

「おでかけmodel」は、おでかけがもっと楽しみになる、キュートなラウンド型2wayフレーム。SNAPレンズでメガネから都会的なサングラスルックにさっと着替えを楽しめるのがうれしいポイント。サングラスのレンズ部分には“Hello Kitty”のロゴとリボンをさりげなくデザインした。テンプルは繊細なレース調で、左にはリボンと“Hello Kitty”の刻印、右にはリンゴのモチーフをあしらっています。思わず持ち歩きたくなる一本となっている。



「Y2Kmodel」

「Y2Kmodel」は、Y2Kムード漂う、目元のハートパーツがアクセントのオーバル型フレーム。丸みのあるフォルムが90〜2000年代のレトロ感と今っぽさをミックスし、かけるだけでちょっぴりドキッとするギークシックな雰囲気になっている。繊細なレース調テンプルには、左に赤いリボンと“Hello Kitty”の刻印、右にリンゴのモチーフをあしらい、横顔からもときめくデザインとなっている。



「ネオmodel」

「ネオmodel」は、トレンド感あふれる、スタイリッシュなスクエア型フレーム。知的な印象を与えながらも、テンプルのアクセントで愛らしさをプラスした。左テンプルには“Hello Kitty”のロゴ、右テンプルにはハローキティのシルエットをあしらい、横顔からもキュートに輝く。テンプルエンドもそれぞれのカラーで異なる生地を使用し、細部にまでこだわった、見ているだけでも楽しくなる一本となっている。





「OWNDAYS×Hello Kitty 」のすべてのフレームに、ゴールドプレートが輝くキルティング調オリジナルケースとハローキティがひょっこりと顔を出しているリボン型のメガネ拭きがセットで付いてくる。

［小売価格］

リボンmodel：1万2000円

まったりmodel：1万円

フェイスmodel：1万4000円

リボンmini model（キッズサイズ）：1万円

まったりmini model（キッズサイズ）：1万円

おでかけmodel：1万4000円

Y2Kmodel：1万2000円

ネオmodel：1万2000円

（すべて税込）

［発売日］12月4日（木）

※おでかけmodelは12月18日（木）発売

オンデーズ＝https://www.owndays.com/jp/ja