K−POPで豊富な活動歴を持つメンバーが集結した5人組ボーイズグループのEPIC TRAVELS（EPTS）が28日、都内でお披露目ライブを開催した。

人気グループ「UP10TION（アップテンション）」の元メンバーや「SNUPER（スヌーパー）」の元メンバーなど、K−POPグループで活躍してきた5人で結成。それぞれ活動していたグループの活動休止や解散を経験したものの、サンホ（30）は「みんな踊るのと歌うのが好きで、もう1度ステージに立ちたいと思った」といい、「1年半、ジンフと2人で準備しました」と2人で地道に体制を整えた。ジンフ（30）は「10年以上の経歴がある。全員兵役が終わっているので、軍隊の心配がない」と笑顔を見せた。

この日は12月6日発売のデビュー作収録の「Harmony」「I Burnt out cake」など全5曲をパフォーマンス。サンイル（32）は「ドーパミンが爆発しそう。うれしいし楽しかった」とステージを楽しんだ。デビュー日に開催するミニアルバムの発売記念ショーケースを皮切りに、1年間で100回ステージに立つという。ジンフは「100回目は12月に東京のZeppでやります。50回目は6月に大阪のZeppでやる」と明かし、G．I（32）は「Zepp満席にしたい。皆さんいっぱい連れてきてください」と呼びかけた。