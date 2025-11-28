ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は12月4日に、冬にぴったりな温かいスープパスタ2品と鉄板パスタ1品を発売する。

ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマでパスタを販売している。今回は、たっぷりの具材をつかった“スープパスタ”が登場。これからの季節にぴったりなジョリーパスタの冬の定番商品。ぷりぷり食感の播磨灘（はりまなだ）産牡蠣が主役の「〜スープパスタ〜 播磨灘産牡蠣のクリームスープ」と、エビの旨みが溶けこんだ「〜スープパスタ〜 たっぷりエビのガーリックトマトスープ」の2品を用意した。

また、“鉄板パスタ”の新商品として、「“鉄板パスタ”たっぷりチーズの感動ボロネーゼ」も同時に販売する。

ぜひ近くの「ジョリーパスタ」で、あつあつのパスタを楽しんでほしい考え。



「〜スープパスタ〜 播磨灘産牡蠣のクリームスープ」

「〜スープパスタ〜 播磨灘産牡蠣のクリームスープ」は、牡蠣の旨みが溶けこんだクリームスープに、播磨灘産牡蠣、キャベツ、パプリカ、ベーコン、しめじを合わせた、具沢山なスープパスタ。旨みたっぷりの牡蠣と、野菜の甘みは、濃厚なクリームスープと相性抜群となっている。別添えの西洋わさびを加えると、上品で爽やかな味わいに変化する。ホッと温まる季節限定のパスタを堪能してほしい考え。



「〜スープパスタ〜 たっぷりエビのガーリックトマトスープ」

「〜スープパスタ〜 たっぷりエビのガーリックトマトスープ」は、2種類のエビとガーリックをつかったトマトスープのパスタです。ぷりぷりの赤エビやむきエビ、しめじ、ベーコン、ほうれん草などの旨みがトマトの程よい酸味やガーリックの風味と絶妙にマッチする。ガツンと香るガーリックが食欲をそそる。トマト×ガーリックのやみつきになる味わいを堪能してほしい考え。



「“鉄板パスタ”たっぷりチーズの感動ボロネーゼ」

「“鉄板パスタ”たっぷりチーズの感動ボロネーゼ」は、ジョリーパスタこだわりのボロネーゼソースにとろ〜りチーズソースや粉チーズをのせ、仕上げにバーナーで炙った熱々のパスタ。肉の旨みが凝縮したソースや炙ったチーズの香ばしさが食欲をかき立てる。鉄板ならではのおこげや麺のパリッとした食感も楽しんでほしいという。

［小売価格］

〜スープパスタ〜 播磨灘産牡蠣のクリームスープ：1529円

〜スープパスタ〜 たっぷりエビのガーリックトマトスープ：1309円

“鉄板パスタ”たっぷりチーズの感動ボロネーゼ：1419円

（すべて税込）

［発売日］12月4日（木）

ジョリーパスタ＝https://www.jolly-pasta.co.jp