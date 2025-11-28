寒暖差疲労を知っていますか？

このところ体がだるい、頭痛やめまいがする、お腹の調子が悪いなどの不調はないでしょうか?

休んでもなかなか元気が出ないのは「寒暖差疲労」かもしれません。

【関連記事】「なんとなく体がだるい…」今こそ気を付けたい！季節の変わり目に陥りやすい「寒暖差疲労」を乗り切るには

寒暖差疲労は、寒暖差が7℃以上になると生じやすいとされています。

代表的な症状は、倦怠感や疲れやすさ、頭痛などのようないわゆる“秋バテ”の状態ですが、

めまいや眠気、腹痛、下痢、肩こりなど、多様な症状が現れます。

さらには気持ちの落ち込みなどうつ気分や、寝つきが悪い、熟睡できないといった睡眠障害もあります！

季節の変わり目は寒暖差疲労で天気痛が起こりやすくなるものですが、今年も体への負担がより大きくなっている地域があるようです。。。

11月に入って一時的に寒くなったと思えば、再び20℃を超えて長袖では少し暑く感じる陽気になるなど、体が慣れる暇がありません。