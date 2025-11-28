オダギリジョー、13歳・味元耀大にアドバイス「みんな尊敬して」
俳優のオダギリジョー（49）が28日、都内で行われた映画『兄を持ち運べるサイズに』初日舞台あいさつに登場。13歳の味元耀大にアドバイスを送った。
【動画】オダギリジョー、13歳・味元耀大からイジられる？
味元は2日間だけオダギリと撮影をともにしたと言う。その時の印象について「独特なオーラがあった」とあどけない様子で話し、オダギリは「イジられているのかな」と返し、会場の笑いを誘った。
そんな味元は「尊敬している人は」とオダギリに質問。オダギリは「自分にできないようなことをできている人、真逆のタイプの人」と答えた。
さらに「あとは親ってすごいなと思う。お父さんとお母さん、何があっても味方でいてくれるよね」と説き始めた。「会場にいる人も親の人も多いはず。なので、ここにいる人みんな尊敬したほうがいいですよ」と語り、味元はうなずいていた。
本作は、柴咲コウ演じる理子の元に、何年も会っていない兄（オダギリジョー）が死んだという警察からの電話で始まる。家族を思い直す4人のてんてこまいな4日間の姿を描く。イベントには2人のほか、柴咲コウ、満島ひかり、青山姫乃、中野量太監督が登壇した。
