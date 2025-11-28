レクサス“新”「スーパーカー」！ 超“高回転”型「V8」搭載!? 迫力サウンドに「期待」の声！ 豪華なインテリアも明らかになった「レクサス スポーツコンセプト」が話題に

レクサスのスーパーカー！

レクサスは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」にて「スポーツコンセプト」を日本で初めて披露しました。

その発表は大きな注目を集め、ユーザーからも期待や称賛の声が寄せられています。

LFA感あるのはココ！

【画像】超カッコいい！ レクサス“新”「スーパーカー」を画像で見る（84枚）

会場のレクサスブースには複数のコンセプトカーが並ぶなか、唯一「LS」の名を冠さないモデルとして存在感を放っていたのがスポーツコンセプトです。

このモデルは2025年8月に米国ペブルビーチで外観のみ公開されていましたが、今回の東京では内装も初めて披露されました。

さらに会場内のテーマ展示「Tokyo Future Tour 2035」では来場者が運転席に座り、ゲーム体験を通じて操作系に触れることができる展示も行われ、単なるコンセプトに留まらない開発の進展を感じさせます。

スポーツコンセプトの外観はフロントにエンジンを搭載するスタイルを思わせ、LFAらしさを感じさせる意匠が盛り込まれています。レクサス側も「LFAなどスポーツモデルのDNAを受け継ぐモデル」と説明しており、ブランドの象徴的存在を意識した仕上がりです。

パワートレインについては明言されていませんが、展示車両からは「超高回転型のV8もしくはV10エンジンのような音」が確認されました。説明員は「言いたいのですが、言えません」と語っており、市販化を意識しているようにも受け取れる含みを残していました。

※ ※ ※

ユーザーからは「LFAの後継を思わせる」「高回転エンジンの響きに期待」「レクサスらしいプレミアムスポーツの復活が楽しみ」といった声が寄せられ、展示会場でも「市販化されるならぜひ欲しい」「GRブランドとの連携も気になる」といった熱気ある反響が目立ちました。

市販化の時期や仕様は未定ながら、LFA以来となる本格スポーツカーの復活を予感させる存在として、続報に大きな注目が集まっています。