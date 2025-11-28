去年９月、山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとされる男の裁判員裁判がきょう結審し、検察は男に懲役１８年を求刑しました。

【写真を見る】「一貫して完全責任能力はあった」と検察 弁護側は「被告人に殺意はない」三川町高齢者殺人事件 検察は男に懲役18年を求刑（山形）

殺人や住居侵入など６つの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）です。

起訴状などによりますと、石川被告は、去年９月２２日の未明、三川町横山の阿部祥子さん（当時９０）の家に侵入し、阿部さんの頭や胸などを殴ったほか、足で踏みつけたり首を絞めつけたりするなどして殺害した罪に問われています。

目的は金品を盗むためだったとされています。

これまでの裁判で石川被告は殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」「殴ったあと我に返った」などと話し、起訴内容を否認していました。

また弁護側は、石川被告は当時、心神耗弱状態にあり「当時被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれたことで暴行に至った」として犯行は「過剰防衛に過ぎない」と主張しています。

■求刑は

きょうの裁判で検察は「被告は犯行時、頭や胸、首などの急所を狙ったうえで一方的に暴行を続けており、死亡させる恐れがあることを理解していた」「酔っぱらっていたとはいえ、犯行前後も周囲と会話などのやり取りが問題なくできていたため一貫して完全責任能力はあった」と指摘。

さらに、遺族も厳重な処罰を求めていることなどから懲役１８年を求刑しました。

一方、弁護側は「酩酊状態にある人が意図的に人を殺せるはずがない」「被告人に殺意はなく、自分を守ろうとして結果的に死に至らせてしまった」などとして、住居侵入と殺人の罪については改めて無罪を主張し、有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしました。

■「今もずっと反省と後悔をしている」

最後に証言台に立った石川被告は、「今もずっと反省と後悔をしている」「今後どんな刑になるかは分からないが真摯に受け止め刑に服す」などと話し、頭を下げていました。

判決は来年２月４日に言い渡される予定です。