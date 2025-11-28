「なんなんだ到しますって」元HKT48、結婚報告文の誤字指摘に反応「スタッフとかが最終確認しないんか」
元HKT48の外薗葉月さんは11月27日、自身のInstagramを更新。夫が書いた結婚報告文の誤字に反応しました。
【外薗葉月の反応】
ネット上では「到しますやばい大笑い」「ふたりのサイズ感かわいーーって思ったら手書き文章の方の『到します』で笑ってもうた こういうの世に出す前にスタッフとかが最終確認しないんか」「なんなんだ到しますって」「【到します】w」と、誤字を指摘する声が多数上がりました。
(文:多町野 望)
【外薗葉月の反応】
「『到します』で笑ってもうた」外薗さんは26日、読売ジャイアンツの砂川リチャード選手との結婚を発表。掲載した手書きの報告文は砂川選手が書いたようですが、締めの「よろしくお願い致します」が「到します」になっています。
ネット上では「到しますやばい大笑い」「ふたりのサイズ感かわいーーって思ったら手書き文章の方の『到します』で笑ってもうた こういうの世に出す前にスタッフとかが最終確認しないんか」「なんなんだ到しますって」「【到します】w」と、誤字を指摘する声が多数上がりました。
「致します！！！」と反応27日にInstagramを更新し、「沢山の祝福のコメント温かいコメントありがとうございます」とつづった外薗さん。誤字の指摘を受けてか、最後は「これからもよろしくお願い致します(致します！！！)」と、正しい漢字を強調しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)