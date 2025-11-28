Stray Kids¡¢¡ØLALALALA¡ÙMV¤¬3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ªÄÌ»»5ËÜÌÜ¤Î²÷µó¤òÃ£À®
Stray Kids¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¡ÈÂçÃÀ¡ÉÈ©¸«¤»
11·î28Æü¸áÁ°¡¢Stray Kids¤¬2023Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÜÛ-STAR¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØLALALALA¡Ù¤ÎMV¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÎß·×3²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êStray Kids¤Ï¡¢¡ØGod's Menu¡Ù¡ØBack Door¡Ù¡ØThunderous¡Ù¡ØMANIAC¡Ù¤ËÂ³¤¡ØLALALALA¡Ù¤Þ¤Ç¡¢3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿MV¤ò·×5ËÜÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØLALALALA¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤ÇÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÜÛ-STAR¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢K-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖHot 100¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à3RACHA¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤µ¡ÊÜÛ¡Ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£MV¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼±Ç²è¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤È¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È·«¤ê¹¤²¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Stray Kids¤Ï11·î21Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo It¡Ù¤Ï¡¢Spotify¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë11°Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«13°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Á23Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë1°Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«5°Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹8°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦3Âç²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë±Ñ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 11·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØDo It¡Ù¤¬5°Ì¡¢¡ØDIVINE¡Ù¤¬9°Ì¡¢¡ØHoliday¡Ù¤¬18°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¿·¶Ê3¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
