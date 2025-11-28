今オフに広島から戦力外通告を受けた中村健人外野手が２８日、東広島市内で選手会ゴルフに参加し、現役引退を表明した。今後は、テレビ業界への就職を目指す考えを明かした。

慶大からトヨタ自動車を経て２２年ドラフト３位で入団した。大学時代からテレビ業界に興味があったという。「（社会人で）野球ができるか分からないとき、テレビ（番組）の制作をやりたいなと思っていた」。当初は現役続行を目指して今月１３日のトライアウトを受けたが、オファーはなかった。１０日間、今後の進路を考えた末に「どこかに拾ってもらっても、できて５年。３３（歳）から社会に出るか、今か。と思ったら、１秒でも早く社会に出た方がいいかもしれないという考えに変わった」と、かつての夢に挑戦する道を選んだ。

大学時代の親友から不動産業界への誘いもあった中で「自分の興味はメディア」と、決めた。「バラエティー（番組）をつくりたい。自分自身、人を笑わせるのが好きですし、エンタメも大好き。そういうところで仕事ができたら、自分の目も輝くんじゃないかなという気持ちです」

広島では３年間プレーした。「プロの世界を味わえて、この世界の大変さとすごさを感じられた。自己研さんを止めたら、終わる。野球をやってきたからこそ、この考えを持てている。野球に育ててもらった」と、未練はない。「キー局、準キー局、全部回ろうかなと。１２月、足を使って人に会って（就活を）やっていきたい」と、異例の転身に向けて動き出す。

◆中村 健人（なかむら・けんと）１９９７年５月２１日、愛知県生まれ。２８歳。中京大中京高３年夏に甲子園に出場。慶大では３年秋にリーグ最多５本塁打でベストナイン。トヨタ自動車を経て昨年のドラフト３位で広島入団。通算７９試合で打率２割５厘、５本塁打、１２打点。１８３センチ、９６キロ。右投右打。