◇第１８回京都南山城ボーイズ１年生大会（１１月２２〜２４日・伊賀上野運動公園野球場ほか）◆中学１年生の部・準々決勝 福知山ボーイズ８−１松原ボーイズ

福知山は終盤に打線がつながり、コールド勝ちで４強入りした。同点の６回、先頭・波多野が右前打で出塁。けん制悪送球の間に「足は遅いけど、気持ちが勝手に三塁へ向かっていた」と好走塁で、一気に三進した。松下の三ゴロが再び、相手の送球ミスを誘発。勝ち越しのホームを踏んだ。

さらに１死満塁からは井上、橋本が連続適時打。四球を挟み、３番・上田主将が２打席連続となる左前打で続いた。一挙７得点の攻撃に「やっと終盤に追いついて、硬さがなくなり、自分たちの野球ができた」とキャプテン。その裏のマウンドを３者凡退で締めて、勝利を決めた。上田は「チーム状態もいいし、目標は当然あと２つ勝って優勝」と先を見据え、目を輝かせた。

〇…松原は鮮やかな先制劇から、悔しい逆転負けを喫した。

３回、先頭の渡邊が二塁打で出塁。松田が犠打で送り、１死二、三塁から日野主将の適時打で先取点を挙げた。しかし、終盤の５回に追いつかれ、６回にはまさかの７失点。主将は「先制の１点を守ろうとして、攻撃が甘くなって相手につけ込まれた。今年最後の試合で課題が見つかったので、来年に向けて頑張りたい」と前を向いた。