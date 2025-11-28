◇第１１回泉州阪堺大会（１１月２２、２３日・高師浜野球場ほか） ◆中学生の部・決勝 住吉ボーイズ１３−１泉州阪堺ボーイズＡ

圧巻のコールド勝ちで、頂点に立った。住吉の猛攻は、大西の一振りから始まった。２点リードの５回無死一塁から、左前打で好機を拡大。無死満塁となり、５番・野村が「準決勝は打てなかったから、決勝は絶対に打ちたかった」と２点打を放った。その後も代打・朝山の適時打や山下主将、方城、大西、松本の４連続タイムリーなどでこの回、１０得点。口火を切った３番打者は「絶対に打って優勝に貢献したい」という言葉通り、チーム最多の４安打３打点で栄冠に導いた。

準決勝は６点先行されながらも、終盤に猛反撃。５回には打者一巡の５得点で追いつき、最後は抽選勝ちと運も味方に付けた。決勝で先発し、４回１失点と好投した左腕・浅井は「変化球の切れが良かった」と納得の顔付き。山下主将は「今年最後の大会で、優勝できてうれしい。でも、まだ足りないところがある。冬に鍛えて、来年春の全国大会で優勝する」と自信に満ちた表情で誓った。

〇…ホストチームの泉州阪堺Ａが１２人で精いっぱい戦った。

準決勝の６回は、「最後は自分が決める」と小室が２点二塁打して７点差を付けてコールド勝ち。決勝は３点を追う４回２死二塁から、貴志主将が反撃の適時打を放った。

意地を見せたが、終盤に崩れて優勝にあと一歩届かず。キャプテンは「準決勝まではいい感じだったが…。それでも、決勝まで来られて良かった」と手応えを口にした。