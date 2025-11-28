◇第１６回兵庫１年生大会（１１月２２日・明石ボーイズ専用岩岡グラウンド） ◆中学１年生の部・決勝 播磨ボーイズ６−４甲子園ボーイズ

逆転Ｖに喜びを爆発させた。播磨ナインは人さし指を突き上げ、何度も跳びはねた。興奮冷めやらぬ様子の園田主将は「全員野球で勝てた。最高！」と声を弾ませた。

チーム力で勝った。２点差に迫った５回２死二塁、先制打を放っていた４番・難波が中前適時打。「打席に入る前から打つ気だった」と１点差に詰めた。さらに、６回２死二、三塁では守田が右中間へ２点三塁打を放ち逆転。「チームを救ってやろうと思って打席に入った。今までにないくらい最高にうれしい」とヒーローは満面の笑みを浮かべた。

投げては５回からマウンドに上がった後藤が、３回０封と好投。準決勝と計４回２／３を無失点に抑え、勝利に貢献した。

準決勝でも３安打１打点と活躍した４番打者は「次の大会も自分にできることをやって、勝っていきたい」と自信を深めた。園田は「この大会を通じて、全員野球ができるようになった。チーム一丸で、心一つに戦っていきたい」と成長を実感。世代別大会を制し、より絆が深まった。

〇…甲子園は悔しい逆転負けを喫した。

決勝では１点を追う２回２死満塁から押し出し四球で追いつくと、若林が「ここで打たないとって思って振った」と左翼線へ走者一掃の二塁打。準決勝でも、６回１死二塁から決勝タイムリーを放っていた好打者が、試合の流れを変えた。

しかし終盤に５失点して準優勝。田山主将は「優勝一歩手前で負けて悔しい。でも、最後までみんなでやり切れて良かった」と笑顔で振り返った。