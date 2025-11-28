ホンダの技術力を実感するエンジン

ホンダ・シビック・タイプRが自然吸気エンジンでなくなってしばらく経つが、オーバースクエアなシリンダーを持つFL5型の2.0L 4気筒VTECターボは、並外れた能力を宿す。パワフルでバランスに優れ、軽々と吹け上がる。

【画像】FF＋MTの傑作ホットハッチ シビック・タイプR ｘ フォーカス ST ベースモデルも 全125枚

42.7kg-mと最大トルクは太いが、回転上昇とともにスリリングさも高まる。ドラマチックでありつつ、時にはジェントルにも扱える。右足の加減で速度管理しやすく、必要になれば間髪入れず反応してくれる。



左からホンダ・シビック・タイプRと、フォード・フォーカス ST エディション マックス・エドレストン（Max Edleston）

C519型のフォード・フォーカス ST エディションが積む2.3L4気筒ターボは、ロングストローク。低域トルクが太く、シフトダウンを多少サボってもお構いなし。それでも、アクセルレスポンスは比較すると若干スロー。ホンダの秀でた技術力を、実感する。

コーナリングは水を得た魚のよう

シビック・タイプRは、6速MTの感触もこの上なく素晴らしい。夢に描いたような一体感を醸し出す。シフトチェンジする度に、エンジンを操る喜びにも浸れる。

シフトノブは、優雅と表現したい削り出しのアルミニウム。ゲートへコクリと吸い込まれ、ギアが噛み合わさる様子が手のひらを通じて伝わる。超高解像度で。フォーカス STの6速MTも優秀だが、比べてしまうとゴムのような曖昧さを感じてしまう。



フォード・フォーカス ST エディション（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

パフォーマンスもそれぞれ異なる。フォーカス STは低域の力強さを活かし、ヘアピンカーブから立ち上がる意欲ぶりへ惹き込まれる。コーナリングは、水を得た魚のよう。サウンドシンポーザーが、吸気音を増幅する。

シビック・タイプRは、パワーの上昇が鮮烈。聴覚体験もクリアでリアル。もっと速く走ろうと、ドライバーを誘惑してくるようだ。ただし、重さは感じないもののボディは大きい。ホイールベースは長く、左右のドアミラーは離れている。

操縦性は軽快 根底にある落ち着いたマナー

グリップは出色で、姿勢制御に無駄はなし。ステアリングの精緻さにも唸る。ナンバー付きのツーリングカー・レーサーのように、カーブではラインへ食らいつき、粘り強く放さない。一層激しく、速く旋回させたいと思わせる。

それでも、敏捷性より安定性の方へ軸足はある。操縦性は軽快だが、落ち着いたマナーが根底にある。往年のシビック・タイプRのような、生粋のエンターテインメント・ハッチバックとは異なる特性だろう。



ホンダ・シビック・タイプR（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

他方、KW社製の車高調コイルオーバーキットとブレンボ社製ブレーキで武装した、フォーカス ST「エディション」でも、往年のキャラクターは変わらない。より小さく、自然な身軽さを楽しめる。

コーナリングは、期待通りにシャープ。頂点を過ぎた辺りで右足を緩めると、フロントノーズが食い込むように吸い込まれる。リミテッドスリップ・デフをロックさせるのとは別のスタンスで、ストレートを目指せる。

フォーカス STの血気盛んで軽快な面白さ

ステアリングホイールやシフトレバーの感覚的な喜びや、極限を追求したパフォーマンスでは、シビック・タイプRに分がある。対して、血気盛んで軽快な面白さでは、フォーカス STの方が上手だろう。

過去を振り返れば、エンジンが魔法のような魅力を生むモデルもあれば、シャシーが唯一無二の体験を生む非凡なモデルもあった。2025年に生き残った2台も、非常に強い個性を宿す。それを堪能できたことが、実に喜ばしい。



ホンダ・シビック・タイプR（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

より名残惜しい1台は、と聞かれれば、英国人としてフォーカス ST エディションを筆者は選ぶだろう。とはいえ、FF＋MTの走りを磨き上げた、シビック・タイプRも同列で歴史へ名を刻む仕上りにある。

FF＋MTのホットハッチ 2台のスペック フォード・フォーカス ST エディション（英国仕様）

英国価格：4万4000ポンド（約898万円）

全長：4378mm

全幅：1825mm

全高：1454mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：5.7秒

燃費：19.5km/L

CO2排出量：185g/km

車両重量：1512kg

パワートレイン：直列4気筒2261cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：280ps/5500rpm

最大トルク：42.7kg-m/3000rpm

ギアボックス：6速マニュアル／前輪駆動

ホンダ・シビック・タイプR（英国仕様）

英国価格：5万1905ポンド（約1059万円）

全長：4595mm

全幅：1890mm

全高：1405mm

最高速度：275km/h

0-100km/h加速：5.4秒

燃費：12.2km/L

CO2排出量：189g/km

車両重量：1429kg

パワートレイン：直列4気筒1996cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：329ps/6500rpm

最大トルク：42.7kg-m/2200-4000rpm

ギアボックス：6速マニュアル／前輪駆動



