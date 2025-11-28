すべてのウナギの国際取引を規制するよう求めるEU＝ヨーロッパ連合からの提案が、国際会議で否決されました。福岡でも安堵（あんど）の声が上がる一方、規制案が再び出されることを懸念する声も聞かれました。

古くから日本の食文化として愛されてきたウナギ。28日、福岡市中央区のウナギ専門店を訪ねると、うな重に舌鼓を打つ人の姿がありました。



■訪れた人

「ふっくらしていておいしいです。」





■小川ひとみアナウンサー「開店して30分ですが、店内はすでにお客さんでいっぱいです。外国人観光客の方が多く見られます。」この店では、客の9割が海外からの観光客だといいます。■韓国から訪れた人「日本に来たらいつもウナギの店に行きます。おいしいと思います。」■小川アナウンサー「口の中でとろけてしまうほど身が柔らかいです。香ばしい皮の香りとタレの甘み、 ウナギのうま味が一体となって、たまらないですね。」うな重は最も安いもので1600円です。店で使用するウナギの7割は中国などの海外産で、手頃な価格で食べられるのが人気の理由です。この価格設定に影響を与えかねないと店が心配していたのが、ウナギの国際取引の規制です。■鰻の成瀬 福岡渡辺通店・佐藤雅規オーナー「ほっとしています。規制がかかると仕入れに影響があり、価格に影響が出ますので。」

27日、ウズベキスタンで開催されたワシントン条約の締約国会議。ニホンウナギを含むすべてのウナギについて資源の減少などを理由として国際取引に規制をかけるという、EU＝ヨーロッパ連合からの提案が議論されました。



規制が導入された場合、消費するウナギのうちおよそ7割を輸入に頼る日本では、価格の高騰につながる恐れがあります。



採決では、ニホンウナギに絶滅の恐れはないなどとして反論してきた日本をはじめ、アメリカや中国などの反対多数で、EUの提案は否決されました。



否決を受けて、ウナギの卸しや加工を手がける福岡の会社は、多い時でウナギの稚魚の半分ほどを海外から輸入する年もあるため、規制案の採決の行方を注視していました。



■福岡淡水・堺徳昭社長

「これが心配で。日本のウナギ業界がひっくり返るような感じで。ほっとしました。」

ウズベキスタンでの会議に参加していた専門家は、今後の動きについて。



■中央大学・海部健三教授

「それ（ウナギの資源管理）がちゃんと履行されていないとなると、再度、（規制についての）付属書提案がなされる可能性は高くなると思います。」



今回の規制案は否決されましたが、規制を求める意見が消えたわけではなく、今後、議論が再燃する恐れはあると指摘しています。



福岡の卸会社の社長も。



■堺社長

「今回は（否決されて）うまくいきましたが、われわれも、販売するにしても仕入れをするにしても厳しくなります。」



ウナギが食卓から姿を消すことがないように。日本の食文化を守りつつ、適切に資源を管理することが求められています。