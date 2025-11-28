あす11月29日の「いい肉の日」に向けて、愛知県大府市の焼き肉店「三代目 下村牛」の精肉コーナーで行われた太っ腹イベント。きょうは開店前から列ができていました。

【写真を見る】参加費5000円で1枚1100円の黒毛和牛ステーキ詰め放題 11月29日“いい肉の日”も開催 愛知･大府市の焼き肉店

参加者が夢中で袋に詰めているのは、地元で育てられた黒毛和牛のステーキ肉。制限時間1分で、どれだけ多く袋に詰め込めるかにチャレンジです。



（参加した男性）

「去年も参加していました。去年は17個ぐらいでした」





去年のリベンジに燃えた男性の結果は。

（店員）

「20枚です！」



男性はきょうの最高記録「20枚」を詰め込みました。



（参加した男性）

「去年の記録を更新できてうれしいです」



自社牧場直送のステーキ肉は1枚1100円。実際に20枚を買うとお値段は2万2000円になります。しかしこのイベントは参加費5000円を払うのみ。男性は1万7000円もお得な買い物ができました。

“採算度外視”で自社ブランドの認知度UPに…

一方、きょうが初めての参加者も。



（参加した女性）

「（きょうは）20枚が一番多いということなので、それを超えられるように頑張りたい」



最高記録更新を狙って挑んだ女性、その結果は。

（店員）

「11枚です」



目標は達成できませんでしたが、参加費5000円の倍以上、1万2000円相当のステーキ肉を獲得できました。



（参加した女性）

「結構難しかったです。初めてだったので、緊張しました」



店は採算度外視ですが、自社ブランドの認知度UPにはつなげたいところ。



（参加者）

「ステーキ食べて、ぜいたくする日になりそうですね」

イベントはあす11月29日も行われ、先着50人限定です。整理券配布は午前9時から。



（下村畜産食肉 佐藤将一さん）

「お客さんに喜んでもらえれば。（コスト面では）苦しいですけれどうれしいです」



物価高の波が押し寄せる中での明るいニュースでした。