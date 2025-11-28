¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê83ºÐ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢·òºß¤Î¹¥¡¹Ìì¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæÂçµ®¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£17Ç¯Á°¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×83ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È´éÊ¸»ú¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÈ±¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¤ÇÁíÍýºßÇ¤»þ¤è¤ê½ÀÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¡¢¿Æ¤·µ¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
80Âå¤Î¹¥¡¹Ìì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÌì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡ÃË¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë¡¢¡Ö¿ÆÉã¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤·¤Æ½ã°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ËÄ¹ÃË¡¦¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤éÂà¤¤¤¿½ã°ìÏº¤µ¤ó¤¬3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£