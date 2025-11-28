山形市で11月24日、ヘリコプターを使った鉄骨の荷下ろし中、地上にいた作業員1人に鉄骨が直撃し、大けがをする事故がありました。国の運輸安全委員会はこの事故が「航空事故」にあたるとして調査に乗り出しました。



中川悠アナウンサー「航空事故があった現場です。現場の中央には事故を起こしたものと同じ機体とみられるヘリコプターが一部カバーが掛けられた状態で止まっています。当時、地上では作業員2人が鉄骨の荷下ろし作業を行っていたということです」





11月24日午前9時50分ごろ、山形市上宝沢で、山中にある送電塔の解体作業で出た鉄骨をヘリコプターを使って荷下ろししていた際、地上にいた作業員1人に重さおよそ1.5トンの鉄骨が直撃しました。この事故で、作業に当たっていた宮城県の航空会社「東北エアサービス」の従業員で宮城県名取市の平野悠真さん（25）が右足の骨を折る大けがをしました。報告を受けた国土交通省航空局は、27日、この事故を「航空事故」にあたると判断し、運輸安全委員会による調査を開始しました。運輸安全委員会によりますと、今後、調査官が鉄骨の荷下ろし作業を担当していた「東北エアサービス」の関係者への聞き取りや事故現場での調査を行う予定だということです。事故を起こした「東北エアサービス」はYBCの取材に対し、「運輸安全委員会の調査に全面的に協力し原因究明と再発防止に努めていく」とコメントしています。