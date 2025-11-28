¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æ£Àî¡Öµå³¦¤Î´é¤Ë¡×¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°éÀ®¤ò´Þ¤à10Áª¼ê¤Î¿·ÆþÃÄÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¤Ï¡ÖÆüËÜµå³¦¤Î´é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¡¢3°Ìº´Æ£Î¶·îÅê¼ê¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ë1·³¤Ç½é¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û1°Ì¡¡Æ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡áµÜºê¡¦±ä²¬³Ø±à¹â¡¢183¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢ÇØÈÖ¹æ31¢¦2°Ì¡¡¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡áÂçºå¶Í°þ¹â¡¢190¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢36¢¦3°Ì¡¡º´Æ£Î¶·îÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¡¢173¥»¥ó¥Á¡¢75¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢41¢¦4°Ì¡¡·¦ÅÄÍÎÍ´³°Ìî¼ê¡Ê18¡Ë¡áËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÆüÂç¹â¡¢185¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢58¢¦5°Ì¡¡¹âÃ«½®Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡áËÌ³¤³Ø±àÂç¡¢179¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢43¢¦7°Ì¡¡Ìî¾å»ÎÍÔÊá¼ê¡Ê18¡Ë¡á°ñ¾ë¡¦ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¹â¡¢170¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢60