µ¨Àá¥Ï¥¿¥Ï¥¿µù¤Î¶¥¤ê¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¡¢½éµùÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍè·î12·î3Æü¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÉÔµù¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ä´ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ï¥¿¥Ï¥¿¤¬½½Ê¬¤Ë³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
½éµùÆü¤Ï±è´ß¤ÎÄêÃÖÌÖ¤ä»É¤·ÌÖ¤Ç¤È¤ì¤¿µ¨Àá¥Ï¥¿¥Ï¥¿¤¬¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿Æü¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¿¥Ï¥¿¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÀ¸Â©¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¸©¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡£
¤¿¤ÀÀºÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ»²¹ÍÃÍ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ°÷¡¡¾¾°æ¿ò¿Í¤µ¤ó
¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤í¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä´ºº¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ä´ºº¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ó¿ô¤â¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢1²ó¤Ç¤È¤ì¤ëÎÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£Ç¯¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯ËþÂ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸©¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¥Ï¥¿¥Ï¥¿¤Î½éµùÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤ò»Ï¤á¡¢»ñ¸»ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æµù»Õ¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¶¨µÄ²ñ¤Î¾ì¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÍÎÄ´ºº¤Ç¤È¤ì¤¿¥Ï¥¿¥Ï¥¿¤Î¥á¥¹¤ÎÀ¸¿£Á£¤ÎÀ®½ÏÅÙ¹ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿Åª¤ÊÉÔµù¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤º¤«9É¤¤·¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½éµùÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤Ï½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸©¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ïµù»Õ¤ÎÍ×Ë¾¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â30Ç¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÁý¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°²ó¶Øµù¤·¤¿¤È¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¸¶°ø¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ï¤êÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
30Ç¯Á°¡¢1995Ç¯¤Î¶ØµùÌÀ¤±°Ê¹ß°ì»þ¤Ï¿åÍÈ¤²ÎÌ¤¬²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¸·¤·¤¤»ñ¸»¾õ¶·¤À¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¿¥Ï¥¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë±è´ß¤Ç¤âÌÖ¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëµù¹Á¤â¤¢¤ê¡¢½éµù¤ÎÊØ¤ê¤¬¤¤¤ÄÆÏ¤¯¤«¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£