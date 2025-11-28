クマ対応にあたる市町村や猟友会の支援を目的とした陸上自衛隊の活動が、当初の予定通り、今月いっぱいで終了することになりました。



元自衛官で、自衛隊の派遣を要請した鈴木知事は、県民を代表して感謝の言葉を述べました。



小泉防衛相

「自治体と緊密に連携するとともに、地元の猟友会の皆さんから助言を受けながら、隊員の安全確保に万全を期すなど、十分な準備のもと活動に臨んだことで特段の課題が生じることもなく無事に活動を終了できる見込みであります。」





小泉防衛大臣は28日、閣議後の記者会見でこのように述べ、陸上自衛隊が続けてきたクマ対応への支援活動を、当初の予定通り、今月いっぱいで終えることを明らかにしました。活動に参加したのは秋田駐屯地の隊員たちで、今月5日から27日までに県内11市町村で、捕獲用のおりや駆除したクマの運搬などを行いました。秋田駐屯地によりますと活動に参加した隊員は延べ815人で、5日からきのうまでの23日間のうち17日間、現場での活動にあたりました。国防に関わる任務の傍ら、“クマへの対応”という異例の活動に臨んだ自衛隊に対し、元自衛官でもある鈴木知事は県民を代表して感謝の言葉を述べました。鈴木知事「前例のほぼない、非常にわかりづらい活動であったかもしれませんがまずは現場の隊員の皆さん、そして防衛省の関係者の皆さん、大変迅速でかつ親身な対応をしていただきました。おかげで駆除の現場、また住民の皆さんから安心の声、感謝の声多数届いております。心から県民を代表して自衛隊の皆さんには御礼を申し上げたいと思います」土屋弘樹記者「午後2時30分です。捕獲用のおりを回収した自衛隊のトラックが戻ってきました」28日、最後の活動が行われた鹿角市では市内に設置されていた捕獲用のおり1基を回収しました。市内で運んだおりの数は、のべ51基に上るということです。派遣が始まった今月5日から自衛隊の支援を受けてきた鹿角市。鹿角市 笹本真司市長「市民のみなさんも、とくに農家さんとか含めてですね非常に勇気づけられたところもありますし、実際にいろいろお手伝いいただく中で助けれられた部分もありますし。またおりの移動のノウハウとかそういったもの、むしろですね自衛隊さんのやり方が今後参考になる部分とかもあったりして、スピーディーに来ていただいてそして3週間活動いただけたこと本当に感謝したいと思います」土屋弘樹記者「午後4時5分です。活動を終えた自衛隊の隊員たちが鹿角市を後にします」秋田県以外への派遣について小泉防衛大臣は「現時点ではさらなる自衛隊の派遣は考えていない」と述べています。