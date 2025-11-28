28日も県内では、民家や高齢者施設の付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。



警察から28日に発表されている午後6時現在の目撃情報です。（※以下、発表順）





◆三条市

・27日午後11時40分頃、三条市荻堀の国道289号上

・道路を横切って東方向に逃げる体長約1メートルのクマ1頭を目撃

・民家から約50メートル



◆長岡市

・28日午前6時25分頃、長岡市西川口

・体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃

・民家から約60メートル





◆南魚沼市・28日午前7時40分頃、南魚沼市美佐島の国道291号脇・柿の木の上に体長約0.5メートルの小グマ1頭がいるのを目撃・民家から約110メートル◆胎内市・28日午前7時10分頃、胎内市下館の特別養護老人ホーム付近・体長不明の子グマ1頭を目撃◆新発田市・28日午前7時45分頃、新発田市新保小路・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されています。今年度クマの目撃件数は28日現在、3200件を超え、過去最多となっています。県は「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長しています。クマが目撃された市では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。