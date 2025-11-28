LOSTAGEのドキュメンタリー映画『A DOCUMENTARY FILM OF LOSTAGE -ひかりのまち、わたしたちの-』が、2026年1月2日よりテアトル新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせてキービジュアルと予告編、場面写真が公開された。

LOSTAGEは、五味岳久、五味拓人、岩城智和からなる、スリーピースロックバンド。それぞれが奈良で家庭を築き、地域密着の店を運営するなど、生活と地続きのまま音楽活動を続け、結成25周年を迎える。

大手の流通や販売方法を使わずに、チャートに載らない道をあえて選んだLOSTAGEだが、それでも全作品が5500枚以上のセールスを記録。旧譜は今もなお再プレスされ続け、売上を更新し続けている。40代を迎えてからは、47都道府県すべてを巡る全国ツアーを開催し、各地でソールドアウトが続出。さらに日比谷野外音楽堂でのワンマン公演を成功させるなど、年齢や性別を問わず全国に熱狂的ファンを持つ。

本作は、そんなLOSTAGEの“ありのまま”の謎と魅力に迫る、密着ドキュメンタリームービー。LOSTAGEとは20年来の関係性で、mouse on the keys、My Hair is Bad、チャットモンチーなどの映像作品も手がけるMINORxUが監督を務めた。

公開された予告編には、これまでの葛藤などを赤裸々に語るLOSTAGEのメンバーやこれまでのライブの様子が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）