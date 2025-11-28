»³ËÜ·Ê»Ò¡¢»³Ï©¾½¡¢¸¶¹¾Î¤ºÚ¤é¤¬ºÇ½ª¤Ø¿Ê½Ð¡¡¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤ÏÇÔÂà¡ÚJLPGA¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT BÃÏ¶è¡Û
¡ãJLPGA¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT BÃÏ¶è¡¡ºÇ½ªÆü¡þ28Æü¡þ¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô (ÀÅ²¬¸©)¡þ6468¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¤ÇºÇ½ª¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï32ºÐ¤Î»³ËÜ·Ê»Ò¡£Â³¤¯4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ÎÂçÎÓÆà±û¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»³Ï©¾½¡¢µÜß·Èþºé¤â¾å°Ì¤Ç1¼¡¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤ÎÂ¾¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀéÅÄË¨²Ö¡Ê11°Ì¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î¸¶¹¾Î¤ºÚ¡Ê15°Ì¡Ë¡¢Æ±1¾¡¤Î¿¢ÃÝ´õË¾¡Ê18°Ì¡Ë¤é¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Î22¿Í¤¬12·î2Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»1¾¡¤Î¹áºÊ¶×Çµ¡Ê39°Ì¡Ë¤ä¡¢Æ±7¾¡¤ÎµÈÅÄµÝÈþ»Ò¡Ê42°Ì¡Ë¡¢¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡Ê47°Ì¡Ë¤é¤¬¤³¤³¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¤ÏÁ´3²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¡£¤³¤À¤Þ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤ÎAÃÏ¶è¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤ÎCÃÏ¶è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å°Ì¼Ô¤¬¡¢12·î2Æü¡Á5Æü¤Ë¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¡£
