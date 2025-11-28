¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ª¤â¤í¡¼¾Ð¡×¡ÖTheÀèÀ¸¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×à¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÎÊìáYouTube¤ËÅÐ¾ì¡¢Á¾º¬²È¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼ÈäÏª¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÎÊìÌ¼¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÁ¾º¬¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÆÊý¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤ó¡×È¿¶Á¤ÎÀ¼
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬Êì¤ÎÀäÉÊÎÁÍý¤È¤Ï¡©
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬YouTube¤Ç¼Â¤ÎÊì¤È¶¦±é¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÊì¤ÎÌ£¡¢Á¾º¬²ÈÄêÈÖ¤Î¶úÍÈ¤²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤âÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÌîºÚ¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤´¤Ï¤ó¤Ï»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×¤Ë¡ÖÀäÉÊ¡ªÁ¾º¬²ÈÈëÅÁ¤Î¶úÍÈ¤²¡×¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÎÊì¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶úÍÈ¤²¤Îºî¤êÊý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Êì¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¼êºÝ¤è¤¯¼¡¡¹¤ÈÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÏÎÙ¤ÇÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¶úÍÈ¤²¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢ÊìÌ¼¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ª¤â¤í¡¼¾Ð¡×¡Ö¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤Æ²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆTheÀèÀ¸¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÎÊìÌ¼¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö»Ò¶¡¤ËÌîºÚ¤ò¤¤¤«¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¸å¤í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤ëÁ¾º¬¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÆÊý¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£