妻の母との同居に猛反対する冷淡な夫――。家庭を壊したのは、いったい誰…？

妻の成美は、「施設に入ろうかと思う」と漏らした母の言葉を心配し、夫・義郎に母との同居を提案。しかし、夫は冷たく拒否するのです。

そもそもこの夫婦はうまくいっていない様子…。でも、どこか引っかかる点があるのです。

この二人の間で、一体何が起きていたのでしょうか――。











強引に自分の親と同居させようと試みる妻…。

ここまで強引となると、夫が反対したくなる気持ちも分からなくはありません。

実母も申し訳なさそうな態度をとっているし、いったいどうしたら良いのでしょう…。

