「俺には同居を断る権利がある」妻が実母との同居を提案すると夫は冷酷な態度…家族崩壊は誰のせい？
妻の母との同居に猛反対する冷淡な夫――。家庭を壊したのは、いったい誰…？
妻の成美は、「施設に入ろうかと思う」と漏らした母の言葉を心配し、夫・義郎に母との同居を提案。しかし、夫は冷たく拒否するのです。
そもそもこの夫婦はうまくいっていない様子…。でも、どこか引っかかる点があるのです。
この二人の間で、一体何が起きていたのでしょうか――。
強引に自分の親と同居させようと試みる妻…。
ここまで強引となると、夫が反対したくなる気持ちも分からなくはありません。
実母も申し訳なさそうな態度をとっているし、いったいどうしたら良いのでしょう…。
＞＞【まんが】家庭を崩壊させたのは誰？
(ウーマンエキサイト編集部)
