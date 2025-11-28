¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×Éã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢ÁÄÉã¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡Ä29ºÐÇÐÍ¥¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤ÎÀ¼
Éã¤ÎÌÌ±ÆÇ»¤¤ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ä
¡¡Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô(64)¡¢ÁÄÉã¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯90)¡£ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº(29)¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤ß¤Ï¤¤¤Æ¡×¤¬28Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îà¥à¥Á¥à¥Áá¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¤1Ëç¤Ë¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¡Öº´Æ£¹À»Ô¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤Î⁉⁉¡×¡Ö´²°ìÏº¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´²°ìÏº¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¡¦¶äÆóÏº¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Ê¡»³²í¼£(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢12·î24Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó FIRST LOVE¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£