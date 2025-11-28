¡ÖÇ¯¡¹ÃçÎÉ¤·¤Ë¡Ä¡×Îø¿Í¢ÍÉ×ÉØÌò¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¡¢53ºÐ¡õ63ºÐÇÐÍ¥à½ÏÇ¯É×ÉØá¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤â¤¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤è¤¤¡×
»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡Ä
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎø¿Í¤«¤éÉ×ÉØ¤Ø¡Ä¡£Ä¹Ç¯¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬à½ÏÇ¯É×ÉØá¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ç¯¡¹ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÇÐÍ¥Ž¥»ûÏÆ¹¯Ê¸(63)¤ÈÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥Ž¥ÎëÌÚº½±©(53)¡£
¡¡»ûÏÆ¤ÈÎëÌÚ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2000Ç¯¡Á)¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÎø¿Í¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ë´Ø·¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ã¤ÆŽ¤¤Þ¤íÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È°ìÈÖ¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬µµ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþÏÂ»ÒÍÍ¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤â¤¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤è¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¥Ê¥¤¥¹¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹♡¡×¡ÖËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¾Ð¡×¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ♡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÆó¿Í¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£