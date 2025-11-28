90年代に一世風靡した元グラドル・井上晴美、26年ぶりの本格グラビアに挑戦
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#13が、28日午後10時より放送される。#13では、90年代に一世を風靡（ふうび）した元グラビアアイドル・井上晴美に密着する。
【写真】美谷間を披露！一世風靡した井上晴美のかつてのグラビア
現在は熊本に移住し生活する井上が、「本格的なグラビアに挑戦します」と一念発起。26年ぶりとなるグラビア撮影に向け、ストイックに体を追い込むトレーニングシーンにもカメラが迫る。井上を突き動かすのは「（子どもに）自分軸で生きろと言う」という、母として伝えたいある想い。奇跡のショットが披露される。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。今回はモデルでタレントの森泉、乃木坂46の元メンバーでタレントの衛藤美彩、さらにVTR内で密着を受けた井上がスタジオゲストとして登場する。
【写真】美谷間を披露！一世風靡した井上晴美のかつてのグラビア
現在は熊本に移住し生活する井上が、「本格的なグラビアに挑戦します」と一念発起。26年ぶりとなるグラビア撮影に向け、ストイックに体を追い込むトレーニングシーンにもカメラが迫る。井上を突き動かすのは「（子どもに）自分軸で生きろと言う」という、母として伝えたいある想い。奇跡のショットが披露される。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。今回はモデルでタレントの森泉、乃木坂46の元メンバーでタレントの衛藤美彩、さらにVTR内で密着を受けた井上がスタジオゲストとして登場する。