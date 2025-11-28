ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µÜÀ¾¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¹¹²þ¡¡ºØÆ£¤ÏÇÜ³Û°Ê¾å¡¢ÅÄÃæ1²¯±ß
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¤¬28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð6500Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£9·î¤Ë»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î900»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Ë41ºÐ¡£°ú¤ºÝ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¶áÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºØÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤ÎÇÜ³Û°Ê¾å¤Î5500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë½ªÈ×¤ÏÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É47»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.35¤È³èÌö¤·¤¿¡£49»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.32¤ÎÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¤Ï2800Ëü±ßÁý¤Î1²¯±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î2²¯5ÀéËü±ß¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë