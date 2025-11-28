「対面乗り換え」できる駅が上位に

「乗りものニュース」では、2025年11月7日（金）から11月20日（木）にかけて、読者アンケートを実施。鉄道の「乗り換えやすい駅」や「乗り換えにくい駅」などについて意見を募集しました。

【アンケート結果】これが「乗り換えやすい駅」です（画像）

今回は地域を限定しておらず、全国の「乗り換えやすい駅」について多様な意見が集まっています。そうしたなかでも、多くの人が挙げて得票数上位トップ5となったのは、次の駅です。

・第5位（4票）：「新宿駅（JR線・京王線・小田急線・東京メトロ・都営地下鉄）」

・第4位（5票）：「戸塚駅（JR東海道線・横須賀線）」「中目黒駅（東京メトロ日比谷線・東急東横線）」

・第3位（6票）：「表参道（東京メトロ銀座線・半蔵門線）」「御茶ノ水駅（JR中央線・総武線）」

・第2位（8票）：「品川駅（JR東日本、JR東海、京急電鉄）」

・第1位（16票）：「赤坂見附駅（東京メトロ銀座線、丸ノ内線）

ランキング上位で多く寄せられた意見は「同じホームで乗り換えができる」（50代・男性）という点でした。1位の赤坂見附駅をはじめ、表参道、戸塚、中目黒駅、御茶ノ水駅はその典型。5位以下では、関西の「尼崎駅」「大国町駅」なども挙がりました。

一方、「品川駅」や「新宿駅」は対面乗り換えではないものの、“並列する駅構造”が乗り換えやすさにつながっているとの声もありました。特に“ダンジョン”といわれる新宿駅ですが、実はJR各線、小田急、京王（京王新線除く）のホームは横並びなので、比較的イメージしやすいのかもしれません。

「案内板どおりに進むと目視が容易かつ、動線が直線的で歩行のストレスがない」（40代・男性・天下茶屋駅）

「階段なしで移動できる配慮が便利。対面乗り換えや、時間によっては列車のドアが左右とも開いてホーム間を通り抜けできる」（30代・男性・谷上駅）

「案内板もあるし、シンプルな作りだから」（10代・男性・所沢駅）

「連絡通路が充実していて、多くの路線が改札内で乗り継げる」（30代・男性・北千住駅）

「改札の通過は1回のみで階段をまっしぐらに上下するだけなので」（50代・男性・西日暮里駅）

乗り換えがしやすい駅に共通する特徴として、“動線のシンプルさ”が大きなポイントといえます。直線的で分かりやすい連絡通路や、充実した案内板などが、その利便性を支えているようです。

●アンケート実施概要

・調査期間：2025年11月7日（金）12時ごろから11月20日（木）14時ごろまで

・調査方法：Googleフォームを利用しての調査

・対象：「乗りものニュース」のSNS（Twitter、Facebook）のフォロワーなど

・有効回答数：115