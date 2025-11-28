歌手の浜崎あゆみさんが28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、29日に開催予定だったアジアツアーの上海公演が急きょ中止になったことを発表しました。

浜崎さんは「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と報告。

続けて、「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません。ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた一万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」と胸の内を明かしました。

そして、最後に「まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください」と思いを伝えています。

浜崎さんは2025年4月からアジアツアーを開催しており、これまでに香港やシンガポールなどで公演を行ってきました。