総務省は２８日、２０２４年分の政治資金収支報告書（総務相所管の中央分）を発表した。

政治資金パーティーによる収入総額は４６億２４００万円で、前年から４６・７％減少していた。自民党派閥の政治資金問題を受け、パーティーの開催が大きく減ったことが影響した。

パーティー収入は政治資金規正法の規制対象となった１９９３年以降で見ると、同年に次いで２番目に少なかった。ピークの２００４年（１４３億円）と比較すると、３分の１以下の水準となった。

背景には、与野党の国会議員が代表を務める政治団体などが開いた「特定パーティー」が前年から１０９件減り、１７０件にとどまったことがある。収入も２８億９６０１万円で、前年から５４・４％減少した。

旧安倍派を含む自民の６派閥は２３年にパーティーで計１１億３６１９万円を集めたが、政治資金問題を受け、自民は２４年３月に派閥によるパーティーの開催を禁止した。麻生派を除く５派閥は２４年４月〜２５年６月に解散した。

政党本部の支出総額は、前年比２１・５％増の７７９億６０６７万円だった。２４年１０月の衆院選に向けた選挙関係費が前年から約８２億円増え、８７億７４６３万円となったことが影響した。

政党別では、自民が２７０億８４８５万円（前年比５０・４％増）で首位となった。２位は共産党の１９０億７５０３万円（同０・８％増）、３位は公明党の１１７億１７４３万円（同３％減）だった。

政党本部の収入総額は６８７億１４９０万円（前年比０・４％減）となった。政党別では、自民が２２１億２７２２万円（同１・９％減）でトップだった。

政治資金パーティー 政治資金規正法に基づき政治団体が開催する。１口１万〜２万円のパーティー券を購入してもらい、収入から経費を差し引いた収益を政治活動に充てる。収入１０００万円以上は「特定パーティー」と定義される。