27日、宇宙飛行士3人を乗せバイコヌール宇宙基地から打ち上げられるソユーズMS28宇宙船/Grigory Sysoev/Sputnik/AP

（CNN）ロシアが使用する主要な宇宙施設の発射台が27日、ロシア人2人と米国人1人を乗せた国際宇宙ステーション（ISS）へのミッションの打ち上げ中に損傷した。ロシア宇宙機関ロスコスモスが発表した。

ロスコスモスによると、打ち上げられたソユーズMS28宇宙船はISSへのドッキングに成功。乗組員3人は既にISS側に搭乗している。

打ち上げは旧ソ連を構成していた隣国カザフスタンのバイコヌール宇宙基地で行われた。ロスコスモスが声明で明らかにしたところによれば、打ち上げ後の点検で「発射台の複数の部分に損傷」が見つかったという。同機関は現在もバイコヌール宇宙基地を使用している。

「現在、発射施設の状態の評価が行われている」とロスコスモスは述べ、発射台の修理に必要な部品はすべて入手可能だと付け加えた。

「損傷は近い将来に修復されるだろう」（ロスコスモス）

発射台にはロケットの支持システムと、ソユーズロケットの先端に搭載されたカプセルに宇宙飛行士がアクセスするための構造物が設置されている。

発射台はロケット打ち上げ時の極度の熱、気圧、振動に耐える設備でなくてはならない。

ロシアのアナリストらは、発射台の修復には1週間以上かかる可能性があると述べている。長期にわたって遅延すれば、ロシアが宇宙ステーションへのミッションを打ち上げることができなくなる可能性があるという。

アナリストでブロガーのゲオルギー・トリシュキン氏はSNSのテレグラムへの投稿で、「最悪の場合、これはISSへの有人ミッションと貨物輸送のローテーションに深刻な影響を与える恐れがある」と指摘した。

通常、ISSのクルーは約6カ月ごとにバイコヌールから打ち上げられている。

コメンテーターのビタリー・エゴロフ氏はテレグラムに投稿し、当該の発射台について「ロスコスモスがISS計画に使用している唯一の発射台であり、将来的にはロシアの軌道周回宇宙ステーションへの打ち上げに使用される予定だった」と説明。「事実上、今日をもってロシアは有人宇宙飛行能力を失った。これは1961年以来のことだ。今後、この発射台を早急に修理するか、別の発射台を近代化する必要があるだろう」と述べた。

米航空宇宙局（NASA）は、ロシアのソユーズ宇宙船に加え、スペースXのドラゴン宇宙船もISSへの乗組員輸送に使用している。

27日に打ち上げられたこのミッションに参加した3人は、すでにISSで軌道を周回している他の7人の乗組員に加わる。

NASAによると、3人は12月8日までに地球に帰還する予定だ。