全国で相次ぐクマ被害。クマと遭遇した人が、その恐怖を語りました。また、静岡県内での目撃情報も過去最多を記録。県警は市街地にマが出たことを想定した訓練を行いました。



26日、岩手･釜石市でカメラが捉えたのは1頭のクマ。木の上に居座っています。



花火で追い払おうとしますが、なかなか降りて来ません。クマは釜石駅にほど近い市内中心部に現れたのです。



（近所の人）

「びっくりしました、本当に。まさかここに出るなんて思わない。この辺は毎日散歩しているんですが、本当初めてですこれは」





目撃から約5時間半後。国道を通行規制し、市の判断で「緊急銃猟」が行われました。駆除されたクマは、体長約1.2メートルのメスの成獣で、人や物への被害は確認されませんでした。全国で目撃が相次ぐクマ、それは静岡県内でも。（高山 基彦 キャスター）「静岡市葵区瀬名です。静岡駅から車で20分ほどの閑静な住宅街なのですが、こちらの目と鼻の先でクマの目撃情報が寄せられました」11月23日、静岡市葵区の住宅街の近くでクマが目撃されました。子グマとみられ、竹藪の中に消えていったということです。その後、市の職員と警察が周辺を調べましたが、クマは見つかっていません。近くに住む人は…。（近隣住民）Q.この地域でクマを見たことは？「無いですね」Q.今回が初めて？「そうですね。やはり怖いよね。いつ出てくるか。なるべき見渡してから（外に）出るという感じ」また、11月18日には、裾野市でツキノワグマ1頭が捕獲されました。体長約130cm、体重98キロのメスの成獣で、箱わなにかかっているところを猟友会のメンバーが発見しました。一方、ツキノワグマを捕獲した場所の近くでは、別のクマと思われる”新たな目撃情報”も寄せられていて、裾野市が注意を呼びかけています。静岡県によりますと、2025年に入って寄せられた「クマの目撃情報」は、11月28日時点で146件。これは過去最多を記録した2024年を上回るペースだということです。県のホームページでは「クマ出没マップ」を公開していて、静岡市葵区･清水区、富士宮市、浜松市天竜区など、いずれも山間部での目撃情報が多くなっています。こうした状況から、県警は27日、緊急銃猟を行う訓練を初めて行いました。緊急猟銃とは、クマが市街地などに出没した時人間に危害が加わる恐れが大きい場合に、一定の条件を満たせば、自治体の判断で銃による捕獲をハンターに委託できる制度です。27日の訓練は、山林に隣接した住宅街にクマが現れたケースを想定して実施。警察官や猟友会のメンバーなど約100人が参加しました。訓練では通報者から得た情報をもとにドローンを使ってクマを捜索。発見後は盾を装備した警官が、ハンターを守りながらクマに近づき―（警察官）「緊急銃猟を行います。クマを駆除してください」発砲後にクマの死亡を確認するまでの一連の流れを確認しました。訓練後、県警生活保安課の山内管理官は「より実戦に近い訓練を今後も行っていきたい」と話しました。（静岡県警 生活保安課 山内 兼光 管理官)「訓練だとスムーズにできるが、実際の現場はいろいろな要件があると思います。今回初めて県警として訓練をしましたが、まだまだ実際とはそぐわない部分が多くある。今後も市や町、県、猟友会などの関係団体と連携しながら、さらに練度を高めて、実際に発生した場合には迅速的確に対応できるよう心掛けていきたい」全国各地で、当たり前のように街中に出てくるようになったクマ。秋田県では、クマに襲われる瞬間の映像が。カメラに映っていたのは、朝の散歩をしていたという82歳の女性。（クマに襲われた女性・82歳）「まさか、あそこにクマ来る、いるとは思わなかったから、今までも、あそこにクマ来てるっていうことはなかったから…そんな話」10月8日の午前7時前、自宅近くの駅の線路沿いを歩いていたところ、後ろから走ってきたクマに襲われました。（クマに襲われた女性・82歳）「クマ来てるとか、何かいたっていう感じはなった、ただ、後ろを触られ、やられたような感じで映っていた。だけど、それも私は感じなかった。はっと見たときに『クマだ』といった感じ。その時は、ただ怖いというしかなかった。ここにこう、傷ついた」目のすぐ近くに傷を負った女性。（クマに襲われた女性・82歳）「先生も、『傷は浅くて、よかったよー』って言われて」女性は襲われたあと、現場周辺に近づくことができなくなり、生活は一変したといいます。（クマに襲われた女性・82歳）「出て歩くのが嫌だから。もし行くってば、あとちょっと買い物に行くのも、誰かと行くとか、あと自分で車を運転して、その場まで車。まず1人で道路は歩くのいやだ。出ていくの」あの日、助けてくれたのは、通りすがりの面識がない人でした。（救出時･通りすがりの人）「クマか。乗れ乗れ」（クマに襲われた女性・82歳）「車さ、乗れ、乗れって、乗せてもらって、あ、『このままだとだめだから、そこの、コンビニ行って、救急車に行かねば』って、その人が言ってから、すぐコンビニに行って、救急車呼んでもらったの。あと、私は救急車乗って行ったから、その人は、仕事に行ったのでは。全然知らない人。もし分かれば、一言、お礼を言いたいなと思ってた」私たちの生活を脅かすクマ。遭遇した場合、命を守る行動が求められます。