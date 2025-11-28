夫と義母に絶望し家を出た妻。実家にも帰れず途方に暮れていた彼女を救ったのは…!?【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、8巻が発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。本作では家族だけでなく友情も描かれていることから、今回は横山さんの友人関係についても話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。だが、浮気や、勝手に義母との同居話を進めるなど、夫の非常識な行動に耐えきれず、ユイは家を出る。ただ、ユイは事情があり実家を頼れない。そんな彼女に手を差し伸べたのは、ママ友のマリンだった!!
――本作では家庭のことも描かれますが、ママ友や仲間との友情も描かれています。横山さんは、今も会ったり連絡を取られている友人や仲間はいますか？
育児や仕事で忙しくてちょっと機会がなかったんですが、最近、上京している高校の友達と同窓飲みを開いています。二次会のカラオケもセットです！
――本作では幼馴染や昔からの…というより、大人になってからの「友達」「友情」などが描かれています。横山さんは大人になってできた「友達」はいますか？
同業者にたくさんいます！漫画のおかげで、本当にいろんな人に会うことができましたね。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
