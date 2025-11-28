11月27日、女優の上白石萌音が都内でおこなわれた『太平洋セメント新CM発表会』に登場。ワンピース姿の上白石は、CGをふんだんに使ったという新CM撮影のエピソードを語った。

「CMのキーワードが『スゴイよセメント』ということで、上白石さんも自身のすごいところを発表することになりましたが、フリップに書いたのは「平凡性」。『ご覧のとおりの容姿と雰囲気ですので、街に出てもいっさい気づかれなくて、電車とかでも1回も気づかれたことがないので、得をしているなと思います』と、まさかの自虐ネタ。

MCがあわてて『平凡じゃないと思います』とフォローしたんですが、上白石さんは『平凡でいたい』と譲らず。『前に電車のなかで自分の広告の前に座っていても気づかれなかった。探せるものなら探してみてください』と、“街に溶け込む” ステルス性をアピールしていました」（芸能担当記者）

自らを平凡と言い張る上白石は、鹿児島県出身の27歳。2つ年下の妹は女優で歌手の上白石萌歌だ。2011年、中学1年生で『東宝「シンデレラ」オーディション』審査員特別賞を獲得、同年、NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』最終回でドラマ初出演。2014年には映画『舞妓はレディ』で初主演。

「2020年にはTBSのドラマ『恋はつづくよどこまでも』で、第45回エランドール賞新人賞など各賞を総なめ。翌年にはNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』に主演、今年9月には映画『夜明けのすべて』で日本アカデミー賞優秀主演女優賞ですから、どう考えても “平凡” ではない活躍を見せ続けていますね」（同）

Xでも、

《一見平凡に見えて非凡。真っ直ぐで何事にも一生懸命な芯の強い女性。そして、特に私は、あの澄んだ伸びのある歌声が大好きです》

《自身の良さを「平凡性」って謙遜するところが素敵だよね》

と大絶賛が並んだ。

「いわゆる “女優然” としたルックスではないかもしれませんが、市井の人々になりきる類まれな演技力があります。歌手としても大活躍しており、その才能は稀有なものでしょう。むしろ、自ら “平凡” であることにより、役になりきることを目指しているのかもしれません」（同）

「探せるものなら探して」と話した上白石は、イベントの最後、「あんまり探されても困るんですが」と笑っていた。今後も、地に足のついた活躍を続けていきそうだ。