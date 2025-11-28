パラドゥの「桜お守りリップ」発売したよ！桜つぼみ色＆定番色のスペシャルパッケージの新作がかわいい

セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」は、2025年11月28日から、「サクラヴェールリップ」の限定品2種を販売します（一部店舗を除く）。

桜祈願を受けた限定リップが登場

パラドゥは、京都・鈴虫寺で"桜祈願"を受けた限定仕様の「サクラヴェールリップ」2種を発売します。桜つぼみをイメージした赤みの透けるプランパータイプと、花びら色の定番色を特別パッケージで展開。いずれも底面に"しあわせ桜"の印入りで、数量限定で登場します。

・パラドゥ サクラヴェールリップ プランパータイプ

温感成分のカプサイシン類似成分（バニリルブチル）と冷感成分のメントール誘導体（メントキシプロパンジオール）の両方を配合し、唇にうるおいとツヤを与え、ふっくらとしたみずみずしい状態に整えます。

また、鈴虫寺の「幸福お守り」をイメージしたイエローラメ入りレッドが自然な血色感を演出。

さらに、桜（ソメイヨシノ）エキス配合で、乾燥によるくすみを感じさせないクリアな唇に導きます。スクワランとセラミドaの美容液成分が、唇の荒れや乾燥をしっかりケア。無香料で使いやすいアイテムです。

容量は2.1gで、価格は990円。

・パラドゥ サクラヴェールリップ 限定パッケージ

塗るだけで、満開の花びらのような透け感のあるピンク色がふんわりとのるスティックタイプの唇用美容液です。

唇に自然な血色感を与え、ソメイヨシノの花びらのように淡く桜色に染めることで、唇そのものが美しく見える仕上がりを叶えます。桜（ソメイヨシノ）エキスを配合しており、乾燥によるくすみを感じさせないクリアな印象に。さらに、スクワランとセラミドaの美容液成分が唇の荒れや乾燥をしっかり防ぎます。無香料で使いやすいアイテムです。

容量は2.0gで、価格は770円。

底面の"しあわせ桜"も忘れずにチェック

パラドゥ サクラヴェールリップ（プランパー）のしあわせ桜

パラドゥ サクラヴェールリップ（限定パッケージ）のしあわせ桜

いずれも底面に6種類の"しあわせ桜"の印が入っており、「大願成就」「愛の縁」「知の縁」「良の縁」「才の縁」「美の縁」があり、とくに「大願成就」は入手しにくいレア印となっています。

※価格はすべて税込です。

