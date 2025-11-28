◇第１３回兵庫県中学生硬式野球大会（１１月２２日・明石トーカロ球場） ◆中学生の部・決勝 明石ボーイズ２−０兵庫伊丹ヤング

感情を抑えられなかった。兵庫県３リーグの頂点に立った明石ナインはスタンドに一礼後、「ヨッシャー！」と歓喜の雄たけび。ゲームキャプテンの山内は「（関西秋季大会の）支部予選で負けてタイガースカップに出られず、悔しかった。しんどい思いで練習してきたし、年内最後の大会を勝ちたかった」と笑った。

エースが導いた。先発・筒井は５回先頭に初安打を許したが、後続をピシャリ。テンポ良く２２人で完封しても「（自宅が遠く）平日練習に行けない中でも（背番号）１番をもらっている。完全試合をしたかったので悔しい」と意識はハイレベルだ。

打線は初回先頭の尾籠が安打と二盗後、相手の拙守で生還した。５回にも追加点のタイムリー。準決勝も先制のホームを踏んだリードオフマンは「今は自信を持ってやっていて、結果もついてきている」と胸を張った。

９月の始動後、タイトルは５つ目。扶川主将は「関西秋季予選で負けてから、取れるアウトをしっかり取る意識でやってきた」。再出発で飾った優勝は格別だった。