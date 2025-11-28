ステーキガストで超お得な「肉の日フェア」を30日まで開催中！ステーキ食べ放題＆最大290円オフのメニューが登場。

ステーキガストは、2025年11月28日から30日まで、「肉の日フェア」を開催しています。

ステーキ食べ放題＆コンビ4商品がラインアップ

ステーキガストでは3日間限定で、お得が満載の「肉の日フェア」を開催中。ステーキ食べ放題やコンビ4商品がラインアップし、大満足の内容になっています。

第1弾 ステーキ食べ放題＜11月28日開催＞

カットステーキコースでは、熟成やわらかカットステーキ、ミニハンバーグ、炭焼き風チキンステーキ、洋風牛煮込み（数量限定）の4品が対象。

価格は、大人（中学生以上）は2900円、小学生は半額の1450円、幼児（未就学児）は無料。

さらに、プレミアムステーキコースでは、上記のカットステーキコースに、熟成みすじステーキと熟成肩ロースステーキを加えた6品が対象に。

価格は、大人（中学生以上）は5800円、小学生は半額の2900円、幼児（未就学児）は無料。

どちらも、サラダバーフルセットとドリンクバー付きで、大満足の内容です。

制限時間は90分で、最終受付時間は閉店時間の2時間前まで。

食べ放題コースは、テーブル全員が同じコースを注文する必要があります。

第2弾 厳選！ステーキとのコンビ4商品＜11月29日・30日開催＞

最大で290円（にく）もお得になります。

以下の4商品が対象です。

・熟成みすじステーキ（約100g）＆超粗びきステーキバーグ

通常価格2474円のところ、2184円に。

・熟成ラウンドステーキ（約120g）＆熟成みすじステーキ（約100g）

通常価格2639円のところ、2349円に。

・熟成みすじステーキ（約100g）＆熟成肩ロースステーキ（約120g）

通常価格2639円のところ、2349円に。

・熟成ラウンドステーキ（約120g）＆熟成肩ロースステーキ（約120g）

通常価格2639円のところ、2349円に。

いずれもサラダバーフルセット付きです。

注文者以外の人への取り分けや、持ち帰りはできません。サラダバーの利用は3時間まで。

22時以降の注文は、深夜料金として10％加算されます。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部