¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¼ÆÅç¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤«¤éÂçµÕÅ¾¡ª¾¯Ç¯¹Å¼°Ìîµå£µ¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡Ä£Í£Ì£Â¥«¥Ã¥×
¡þ£Í£Ì£Â¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡Ê£±£±·î£²£³¡¢£²£´Æü¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Û¤«¡Ë ¢¡¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¡Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º£¸¡Ý£´¾¡Ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º
¡¡¤¢¤È£±»à¤ÇÇÔ¤ì¤ëÅÚÉ¶ºÝ¤«¤éÄºÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âçºå¼ÆÅç¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª£¶²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¡¢µÜ¸¶¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£Â³¤¯ºä°æ¤âº¸Á°ÂÇ¤·¡¢Æó¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿µÜ¸¶¤¬ËÜÎÝ¤Ë¤Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÇµå¤¬È´¤±¤¿»þ¡Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Èµ§¤Ã¤¿¡×¤ÈµÜ¸¶¡£Æ±ÅÀÂÇ¤Îºä°æ¤â¡Ö²¶¤Ê¤éÂÇ¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÆ¬¤ÎÃçÌî¤¬½éµå¤òº¸Á°ÂÇ¤·¡ÖºÇ½é¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¡ØÂÇ¤Æ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¿´¤ÎÉ½¾ð¡£¤µ¤é¤ËÅì¤Îµ¾Èô¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢·è¤á¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢·è¾¡ÇÔÂà¤«¤é¡¢½©¤ò·Ð¤Æ¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°£²»î¹ç¤Ç£³£¸ÆÀÅÀ¡£½à·è¾¡¤ââÃÌîÎç¼ç¾¤Î¥µ¥¯±Û¤¨ÃÆ¤Ê¤É¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤ËËÜÎÎ¤ò¼¨¤·¤¿·è¾¡¤ò½ª¤¨¡Ö¤¢¤È£±»à¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤Ï¤è¤®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£²Æ¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤»¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¾¯Ç¯¹Å¼°£µ¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£