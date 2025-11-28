腹巻きを巻いてごろん、マイクロブタの“天使の寝姿”がXで1.9万いいね「愛くるしい」
床の上にゴロンと横たわる、マイクロブタ。腹巻きを巻いて枕に頭を載せている姿は、とても心地よさそう。
「朝ごはん後は一眠り」という文章とともにXに投稿された画像が、1.9万件を超すいいねを集めています。
投稿された画像に写っているのは、ボリューミーな桃色ボディがなんとも愛らしい、マイクロブタのあん子ちゃんです。キャラクターものの枕とブランケットに身体をよこたえ、寝息まで聞こえてきそうなほど穏やかに眠っています。
あまりにも美しい色の毛並みなので、ひと目見ただけだと「ぬいぐるみ？」と思ってしまいかねませんが、あん子ちゃんはもちろん本物のマイクロブタ。
この、どこか親近感の湧くあん子ちゃんの寝姿は1.9万件を超すいいねを集め、コメント欄や引用欄では「ぷっくらしたこの感じがたまらない」「愛くるしい」「抱きしめたい」と、そのかわいさに撃ち抜かれる人が続出しています。
ポーズ、サイズ、毛並み、服。あん子ちゃんの寝姿を構成するすべての要素が調和し、向かうところ敵なしの圧倒的なかわいさを生み出しています。かわいいという表現だけでは物足りないくらいです。
中でも筆者が特にかわいいポイントだと思うのが、腹巻き。デザインが「クレヨンしんちゃん」に登場する「チョコビ」なのもいい味を出しています。
しかし投稿者さんによると、この腹巻きはただかわいいだけではなく、体調管理の意味合いもあるのだとか。
投稿者さんは毎朝あん子ちゃんの検温をしていて、その日の体温次第でつけたりつけなかったりするそうです。
毎日朝ごはん後は決まって画像のように一眠りするというあん子ちゃん。そのままお昼すぎくらいまで眠るそう。寝顔から察するに、この日もきっとスヤスヤだったことでしょう。
そんなあん子ちゃんの姿はYouTubeチャンネル「あんこたちの日記」でも公開されており、静止画では物足りないという方は、こちらで動くあん子ちゃんたちを見ることができます。
朝ごはん後は
一眠り🤗 pic.twitter.com/LOlLl7CF7P
— 🐽🐽🐽 (@1112ancomain151) November 27, 2025
＜記事化協力＞
投稿者さんX（@1112ancomain151）
YouTubeチャンネル「あんこたちの日記」
