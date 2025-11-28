これから迎える冬山のシーズン。登りやすい山が多い福岡ですが「道に迷った」「遭難した」というケースは後を絶ちません。福岡県警の警察官が空と地上で連携し、遭難者を救助する訓練が行われました。



■平山翼記者

「草木が生い茂る険しい道のりの山中では、春日署員による遭難者の救助訓練が行われています。」



28日、福岡県大野城市の山中では、春日警察署の山岳捜索隊26人と航空隊のヘリコプター1機による、遭難者の救助訓練が実施されました。





2人で登山をしていたところ1人が滑落し、左足を負傷して身動きがとれず、110番通報を受けた警察が捜索するという想定です。■参加者「要救助者をヘリが発見です。上でホバリングします。」地上からの捜索部隊と、空からの航空隊が密に連携を取り、山の中腹でケガをした人を発見。隊員たちは負傷者を担架に乗せて、安全に救助しました。福岡県警によりますと、県内で去年発生した山岳遭難件数は54件です。山登り人気などから、10年前と比較するとおよそ2倍に増えています。■春日警察署・川崎啓太 地域管理官「冬の登山は積雪で足元が滑りやすい、日没が早いといった危険な面があります。低い山でも十分な装備をして 無理のない登山を楽しんでいただければ。県警は、もしもに備えて「いつ、どのルートで登るか」などを記載する「登山計画書」を提出し、安全に登山を楽しんでほしいと呼びかけています。