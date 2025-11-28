タレント池畑慎之介（73）が28日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、オネエ業界でキャラ変に大成功したタレントについて語った。

番組では、プロレスラーとしてデビューするタレントのフワちゃんが、従来のため口キャラを封印し、敬語で取材に応じているとの記事が紹介された。

身の周りのキャラ変について問われると、池畑は「友達だったと思っていたのに裏切って、人の周りにばっと嫌がるようなことを言っている歌手とか、いるんです。1人だけですけど」と、実名は伏せながらチクリと一刺しした。

その上で、別のキャラ変タレントとして「美川さんが一番、キャラ変わったんじゃない？」と、MCミッツ・マングローブに問いかけるように話した。

オネエキャラの印象が定着している美川だが、池畑によると当初は全く違うキャラだったという。「美川さんって昔は無口で、タキシードを着て、男らしい歌い手なの。それを、コマーシャルから、ちあきなおみさんと（共演した）…。あれから変わって、コロッケさんがまねをするようになって、もう出しちゃおうかということで、ああいうキャラになった」と説明した。

美川は、ちあきなおみと共演した「タンスにゴン」のテレビCMでの「ちょっと、端っこ歩きなさいよ」のフレーズで再ブレーク。さらに、ものまねタレントのコロッケが「さそり座の女」を歌う様子をものまね番組で披露し、人気にさらに火が付いた。歯に衣着せぬ発言で、芸能界のご意見番的な役割も担っている。